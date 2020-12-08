В "Укрпошті" розповіли, як будуть оновлювати логістичну мережу з наступного року

"Укрпошта" має намір наступного року розпочати фізичне будівництво 8 сортувальних хабів та 62 депо у регіонах України в рамках проєктів із залученням коштів Європейського інвестбанку та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Керівник проєктів будівництва "Укрпошти" Ігор Суходубовський розповів, що загальна площа логістичних об’єктів становить близько 600 тисяч квадратних метрів. 8 сортувальних хабів розташовані на двох берегах Києва, у Львові, Харкові, Дніпрі, Хмельницькому, Одесі та Покровську. Ще 62 депо - у регіонах.

Інвестори об’єктів виступатимуть замовниками будівництва на власних земельних ділянках, "Укрпошта" - довгостроковим орендарем. Така модель має назву B2S (Built-2-Suit).

На першому етапі планується звести 4 хаба та 1 депо в Івано-Франківську, конкурс оголосять незабаром.

Згідно проєкту, площа логістичного хабу - близько 24 тысяч кв. м, площа необхідної для нього ділянки - щонайменше 7,5 гектара.

Хаби будуть суміщати функції сортувального центру та автобази, на території передбачається мати 88 паркувальних місць для вантажівок та 90 місць для транспорта вагою до 5 тонн.

Депо передбачають розташування автобази. Площа приміщення - понад 5 тисяч кв. м, площа ділянки - понад 2 гектари.

Проєкт передбачає майже повну відмову від використання деревини, а для енергоефективності використовуватимуться мінераловатні утеплення та інші технології.

Нагадаємо:

4 грудня в Антимонопольному комітеті дозволили надати державні гарантії Укрпошті для кредитної лінії у 60 мільйонів євро та розрахували їхню суму.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку.

У жовтні Кабмін схвалив розпорядження про залучення коштів ЄБРР у розмірі 63 млн євро на реалізацію проєктів "Логістична мережа" та "Сільське відділення" Укрпошти.