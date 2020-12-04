Антимонопольники дозволили надати держгарантії "Укрпошті"

В Антимонопольному комітеті дозволили надати державні гарантії Укрпошті для кредитної лінії у 60 мільйонів євро та розрахували їхню суму.

Про це повідомляє прес-служба Антимонопольного комітету.

Йдеться про кредитну лінію у 60 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестбанку.

Інвестиційний проєкт, що фінансується, має назву "Логістична мережа". В його рамках передбачається будівництво нових автоматизованих сортувальних центрів для підвищення надійності доставки.

Угода з ЄІБ, "Логістична мережа (Модернізація та цифровізація Укрпошти)", розрахована на 20 років - до 2040 року. Також проєкт реалізується завдяки співпраці з ЄБРР в рамках "Проєкту розвитку акціонерного товариства "Укрпошта": Логістична мережа та Сільське відділення"

У Комітеті повідомили, що обсяг кредиту ЄІБ та ЄБРР не є тотожним сумі держгарантій, плата за отримання яких не є ринковою. Через це виникла необхідність у розрахунку суми держгарантії.

Комітет окремо розрахував грошовий еквівалент гарантії для кредиту ЄІБ та ЄБРР через порівняння різниці між ринковою ціною гарантії та фактично сплаченою ціною.

"Державну гарантію Мінінфраструктури для реалізації інвестиційного проєкту "Логістична мережа" було визнано як допустиму державну допомогу та розраховано розмір державної допомоги у результаті реалізації проєкту", йдеться у повідомленні АМКУ.

Нагадаємо:

"Укрпошта" використає залучені від ЄБРР 63 млн євро на оновлення логістичної мережі та реформування сільських відділень - 16 листопада підписали відповідну гарантійну угоду.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що всього Укрпошта залучить близько 100 млн євро від ЄБРР, ЄІБ і власні інвестиції для будівництва 8 сортувальних хабів, 62 регіональних депо та поповнення автопарку.

У жовтні Кабмін схвалив розпорядження про залучення коштів ЄБРР у розмірі 63 млн євро на реалізацію проєктів "Логістична мережа" та "Сільське відділення" Укрпошти.

Економічна правда