Перевантажені фури: до бюджету надійшло ще 1,6 мільйона штрафів

Із 30 листопада по 6 грудня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів та нарахували 1,6 млн грн плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській і Київській областях.

При цьому, у перший тиждень грудня у порівнянні з тижнем 23-29 листопада показники ефективності габаритно-вагового контролю підвищилися у Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.

Нагадаємо:

Із 23-29 листопада інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 15 тисяч транспортних засобів та нарахували 3,2 млн грн плати за перевантаження.

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

Економічна правда