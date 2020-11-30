Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 3,2 мільйони
Із 23-29 листопада інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили понад 15 тисяч транспортних засобів та нарахували 3,2 млн грн плати за перевантаження.
Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.
Зазначається, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Миколаївській, Одеській і Донецькій областях.
При цьому, 23-29 листопада у порівнянні з попереднім до цього тижнем показники ефективності габаритно-вагового контролю підвищилися у Вінницькій, Дніпропетровській та Донецькій областях.
Нагадаємо:
Впродовж 16-23 листопада Укртрансбезпеки разом із Нацполіцією перевірили близько 14 тисяч транспортних засобів та стягнули 1,6 мільйона за перевантаження.
Економічна правда
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