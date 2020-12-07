Мінфін вже другий місяць не запускає виплати незахищених видатків - КШЕ

Міністерство фінансів протягом листопада та грудня не надавало Держказначейству право на здійснення незахищених видатків.

Про це йдеться у звіті Центру аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської школи економіки.

Через неможливість фінансування всіх видатків Мінфін не відкривав асигнувань за незахищеними статтями видатків вже два місяці. Тобто, ДКСУ не може здійснювати ці виплати.

В листопаді Мінфін відкрив асигнування лише на 77% від планового обсягу видатків на місяць. Проте жодного - за незахищеними статтями, план за якими становить 18,6 мільярда.

У КШЕ зауважили, що виплати ДКСУ здійснювала, проте вони стосувались відкритих у попередні місяці асигнувань.

Натомість у листопаді 2019 року асигнувань було відкрито на 101% захищених і на 75% незахищених видатків.

Також зазначається,що загальний обсяг видатків, які оплатило Держказначейство, відповідає рівню минулих років. Та для повної оплати всіх видатків він мав би збільшити обсяг фінансування щонайменше на 50%.

За перший тиждень грудня Держказначейство відкрило асигнувань на 70,7% плану захищених видатків, а саме на 66,5 мільярда гривень. Асигнувань незахищених видатків не відкривалось, а план - 12,9 мільярда.

Як і у листопаді, виплати у грудні проводились, проте за асигнуваннями минулих періодів на суму 2,8 мільярда гривень.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що за останній тиждень листопада неоплачені фінансові зобов’язання казначейства зросли на понад 5 мільярдів та становлять майже 15 мільярдів.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Держказначейство здійснює виплати, але фінансуються лише обґрунтовані видатки (з урахуванням цільового призначення), за його словами, фінансова ситуація контрольована.

Економічна правда