Марченко: Держказначейство фінансує лише обґрунтовані видатки

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Держказначейство здійснює виплати, але фінансуються лише обґрунтовані видатки (з урахуванням цільового призначення), за його словами, фінансова ситуація контрольована.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Наголошую, що фінансова ситуація контрольована і не викликає занепокоєння. Казначейство здійснює виплати. Але фінансуються лише обґрунтовані видатки (з урахуванням цільового призначення) після того, як надходять відповідні платіжки", - підкреслив Марченко, відповідаючи на питання про ситуацію з фінансуванням видатків держбюджету.

"Щоразу наприкінці року розпорядники бюджетних коштів намагаються прискорено використовувати накопичені кошти. Ця порочна практика тягнеться вже роками і давно час від неї відмовитися", - пояснив він.

За словами Марченка, головні розпорядники бюджетних коштів протягом року мають дотримуватися суворої фінансової дисципліни, але не справляються з цим завданням.

"Потрібно ефективніше планувати видатки і раціонально використовувати виділені бюджетні кошти", - додав міністр.

За його словами, станом на 1 грудня за загальним фондом держбюджету розпорядники та одержувачі коштів недовиконали планові показники січня-листопада із видатків у сумі 101 млрд грн. У 2019 році цей показник становив 68,4 млрд грн.

"Водночас Мінфін нікому не дасть бездумно витрачати бюджетні кошти. Якщо наприкінці року якесь відомство вирішило надолужити план використання коштів, щоб, іншими словами, "освоїти" їх, то у нас точно виникне запитання до якості та доцільності витрат", - запевнив голова Мінфіну.

"За останні декілька місяців розпорядники коштів вносили зміни у розписи (перерозподіляли видатки і робили перекидання між програмами) на загальну суму понад 8 млрд грн", - уточнив він.

Марченко додав, що на початок грудня на Єдиному казначейському рахунку було 19,8 млрд грн.

"За казначейським рахунком: станом на 1 грудня 2020 року на ЄКР є гроші. Це майже 19,8 млрд грн. Наприклад, у 2018 році на цю саму дату було 17,2 млрд грн, у 2016 році 27,6 млрд грн", - сказав він.

Нагадаємо:

Раніше ЕП з посиланням на джерела повідомляла, що Державна казначейська служба зупинила фінансування усіх незахищених видатків - зупинка означає, що держава відмовляється від фінансування в першу чергу капітальних видатків (ремонт, реконструкція, будівництво і інші).

"Державний бюджет не в змозі обслуговувати всі видатки, передбачені законом на 2020 рік. Одразу двоє високопосадовців в Кабінеті міністрів повідомили ЕП, що з 20 листопада Державна казначейська служба (ДКС) зупинила фінансування всіх видатків, крім захищених (заробітні плати працівників бюджетної сфери, пенсії, соціальні виплати, погашення боргів. – ЕП).

Останні запити від головних розпорядників бюджетних коштів на проведення не захищених видатків ДКС обслуговувала 20 листопада. В 2019 році на аналогічний крок, через перекидки бюджетних коштів і невиконання надходжень від митниці, прем'єр-міністр Олексій Гончарук пішов 17 грудня", - йдеться у матеріалі ЕП.

Зазначалось, що міністр фінансів Сергій Марченко через "щільний графік" не знайшов можливості прокоментувати зупинення фінансування видатків з держбюджету.

Читайте детальніше у статті: Бюджетна криза наздогнала Україну: коштів на незахищені видатки уже немає