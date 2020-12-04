Суд зняв справу Суркісів з розгляду через лікарняний судді

Печерський суд м. Києва зняв із розгляду справу за позовом сім’ї Суркісів до Приватбанку через перебування судді на лікарняному.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-службу Приватбанку.

У зв’язку з перебуванням судді Печерського районного суду м. Києва Олесі Батрин на лікарняному суд зняв справу з розгляду.

Йдеться про позов сім’ї Суркісів щодо визнання Нацбанком Суркісів пов’язаними із Приватбанком особами. Внаслідок цього рішення під час націоналізації Приватбанку за процедурою bail-in їхні кошти сумою понад 1 мільярд гривень були конвертовані в акції банку.

Пізніше ці акції викупила держава за 1 гривню.

Нагадаємо:

19 жовтня повідомлялось, що Офіс Генпрокурора відстояв у Верховному Суді 1 млрд грн активів держави у справі Приватбанку і фактично попередив вибуття ще 28 мільярдів гривень за аналогічними позовами, справу передали в Печерський райсуд.

Печерський районний суд Києва 2 вересня задовольнив позов офшорних компаній братів Суркісів до державного ПриватБанку про обслуговування депозитів, конвертованих у капітал банку під час націоналізації, заборгованість за якими позивачі оцінюють у $350 млн (понад 9 млрд грн).

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.



