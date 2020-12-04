Податковий комітет Ради затвердив законопроєкт Зеленського по підтримці бізнесу

Податковий комітет Ради затвердив законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо підтримки бізнесу №4430, який передбачає списання податкових боргів до 3060 грн.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу", перший заступник голови податкового комітету ВР Ярослав Железняк.

"Це була остання перепона на шляху до зали. Думаю, сьогодні весь пакет законопроєктів візьмуть за основу і в цілому", - написав він.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Виплати на допомогу бізнесу, які анонсував президент Володимир Зеленський, пропонуватимуть фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

Одноразова допомога у розмірі 8 тисяч гривень, передбачена президентським законопроєктом про допомогу бізнесу та громадянам, може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачатиме видатки у сумі близько 15 млрд грн з COVID-фонду.

Економічна правда