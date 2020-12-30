Офіційний курс: гривня трохи зміцнилась

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 30 грудня на рівні 28,26 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,64 грн (на 29 грудня - 34,65 гривні).

Нагадуємо:

29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.

29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,21 гривні.

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 грудня на рівні 28,37 гривні.

Економічна правда