Курс валют на 29 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 12:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,27 - 28,29 гривні;
Євро – 34,63 - 34,65 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,12 – 28,36 гривні. Євро купують по 34,12 гривні, продають по 34,61 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,16 - 28,24 гривні, євро - 34,18 - 34,25 гривні.
Нагадуємо:
28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 грудня на рівні 28,37 гривні.
Економічна правда
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