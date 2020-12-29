Курс валют: Гривня трохи послабилась
Вівторок, 29 грудня 2020, 10:30
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 грудня на рівні 28,37 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,65 грн (на 28 грудня - 34,56 гривні).
Нагадуємо:
28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Економічна правда
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