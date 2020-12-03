Мінінфраструктури хоче до кінця року дати старт відбору гендиректора "Борисполя"
До кінця 2020 року Мінінфраструктури хоче дати старт відбору нового гендиректора Міжнародного аеропорту "Бориспіль".
Про це заявив голова міністерства Владислав Криклій під час EBA Infrastructure Day, передає "Інтерфакс-Україна".
Криклій зазначив, що спочатку необхідно доукомплектувати наглядову раду аеропорту.
"Спочатку ми маємо призначити наглядову раду, перш ніж розпочати конкурс і робити призначення. Зараз у нас там немає представників держави, у нас там фактично один член наглядової ради.
Тому нам треба доукомплектувати наглядову раду й відразу після цього розпочинати процес відбору керівника аеропорту "Бориспіль". Мені хотілося б, щоб цього року дали старт", - розповів міністр.
Нагадаємо:
Кабінет міністрів на засіданні 18 листопада призначив колишнього керівника "Борисполя" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.
Рябікін обіймав посаду генерального директора аеропорту "Бориспіль" з березня 2017 року. До цього працював заступником міністра транспорту і зв'язку, заступником голови КМДА, а також народним депутатом трьох скликань.
В.о. генерального директора державного підприємства "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" призначили Олега Струка, який обіймав посаду заступника гендиректора з інженерно-технічного забезпечення та розвитку персоналу.
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