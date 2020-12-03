Колишній "смотрящий" за Києвом Столар контролює 4 компанії з будівництва житла – джерела

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Столар є співвласником щонайменше чотирьох девелоперських компаній, що працюють на ринку первинної нерухомості Києва.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Зокрема, за словами джерел ЕП, Столар одноосібно контролює компанію ENSO. У пресслужбі ENSO запевнили, що Столар не має відношення до компанії.

Разом з президентом холдингової компанії "Київміськбуд" Ігорем Кушніром Столар будує житло під девелопментом BudCapital та IB Alliance.

Фінансування робіт одного з житлових комплексів IB Alliance – "Діброва Парк" – здійснює президент інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group та син колишнього мера Києва Степан Черновецький. Столар є близьким другом Степана Черновецького.

Представники Черновецького у коментарі ЕП уточнили, що ані зі Столаром, ані з Кушніром Степан спільних бізнес-проєктів не має, але визнали, що син екс-мера Києва володіє частиною "Діброва парк".

Найбільшою девелоперською компанією Столара за обсягом житла, що будується, є bUd development. Компаньонами Столара у bUd development є Кушнір та співзасновниця іншої великої будівельної компанії Stolitsa Group Владислава Молчанова. У 2016 році журналісти програми "Схеми" зафільмували, як Столар і Кушнір летіли одним чартерним рейсом з Лондона.

1 жовтня в офісі bUd development провела обшуки Служба безпеки України. Слідство підозрює менеджмент компанії в ухиленні від сплати податків, через що держава за три роки недоотримала 500 млн грн.

За словами співрозмовників ЕП, обшуки можуть бути елементом "війни" нинішнього "смотрящого" за Києвом Дениса Комарницького із колишнім "смотрящим" Столаром.

Про роль Столара у якості "сірого кардинала" столиці стало відомо завдяки журналістським розслідуванням та заявам колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана та експрем'єра Олексія Гончарука.

На запит ЕП Столар чи його представники не відповіли.

Детальніше читайте за посиланням: Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом в Києві

Олександр Колесніченко, ЕП