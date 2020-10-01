Шкода на 500 мільйонів: СБУ викрила менеджерів київської будкомпанії у відмиванні коштів

Служба безпеки України викрила групу менеджерів однієї із столичних будівельних компаній та кількох підконтрольних інвестиційних фондів у відмиванні коштів та виведення їх в "офшори".

Про це повідомляє прес-служба СБУ, не називаючи компанії.

"Під час досудового слідства оперативники та слідчі спецслужби встановили, що зловмисники незаконно користувалися податковими пільгами і залучали до свого інвестиційного фонду гроші покупців об'єктів нерухомості. З інвесторами вони "працювали" на підставі звичайних договорів купівлі-продажу квартир. Уникаючи встановленого порядку оподаткування, ділки виводили кошти на рахунки підконтрольних іноземних компаній під виглядом повернення інвестицій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також завищувалась вартість акцій цих фондів, у подальшому їх викуповували у афілійованого нерезидента.

"Відмиті" кошти вони виводили за кордон через можливості підконтрольної банківської установи. Орієнтовна сума завданої шкоди інтересам держави через оборудку з податками за 2017-2020 роки становить понад 500 мільйонів гривень", - додали в СБУ.

У межах кримінального провадження провели 10 обшуків за адресами розташування офісних приміщень, житлового будинку та квартир, які використовували учасники схеми.

"Під час слідчих дій вилучено документацію, комп’ютерну техніку, чорнові та робочі записи щодо проведених оборудок, не обліковані готівкові кошти. Тривають слідчі дії", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда