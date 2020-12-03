Шмигаль і Марченко "агітували" "Слуг народу" голосувати за держбюджет
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко провели презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік у час засідання фракції партії "Слуга народу".
Джерело: заступник голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", нардеп Олександр Качура в telegram
Деталі: Засідання фракції почалося 2 грудня близько 18:30, а презентація проєкту держбюджету – після 20.30.
Нагадаємо:
Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.
В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.
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