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Шмигаль і Марченко "агітували" "Слуг народу" голосувати за держбюджет

Четвер, 3 грудня 2020, 10:40
 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко провели презентацію проєкту державного бюджету на 2021 рік у час засідання фракції партії "Слуга народу".

Джерело: заступник голови фракції Євгенія Кравчук в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", нардеп Олександр Качура в telegram

Деталі: Засідання фракції почалося 2 грудня близько 18:30, а презентація проєкту держбюджету – після 20.30.

Нагадаємо:

Кабмін на засіданні 26 листопада погодив проєкт держбюджету-2021 до другого читання у Верховній Раді.

В оновленому бюджеті-2021 скорочують видатки на Міністерство освіти та розвиток регіонів, але на Офіс президента видатки збільшують на 33%.

Читайте також: Бюджет-2021: що змінилося до другого читання у Раді

Українська правда

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держбюджет Мінфін Шмигаль уряд

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