Закриття міжбанку: гривня зміцнилась

29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,21 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,19 - 28,21 гривні;

Євро – 34,57 - 34,60 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,33 гривні. Євро купують по 34,10 гривні, продають по 34,59 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,23 гривні, євро - 34,17 - 34,26 гривні.

Нагадуємо:

29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.

28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 грудня на рівні 28,37 гривні.

Економічна правда