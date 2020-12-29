Закриття міжбанку: гривня зміцнилась
29 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,21 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,19 - 28,21 гривні;
Євро – 34,57 - 34,60 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,09 – 28,33 гривні. Євро купують по 34,10 гривні, продають по 34,59 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,17 - 28,23 гривні, євро - 34,17 - 34,26 гривні.
Нагадуємо:
29 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.
28 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,29 - 28,31 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 29 грудня на рівні 28,37 гривні.
Економічна правда
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