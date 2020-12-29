Україна отримала 3,7 мільярда інвестицій від концесії

Від перших концесійних договорів Україна отримала 3,7 мільярда гривень інвестицій, йдеться, зокрема, про порти "Херсон" та "Ольвія".

Про це повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко під час пресконференції 29 грудня.

Він зазначив, що, завдяки змінам до законодавства щодо державно-приватного партнерства та держпідтримки інвестиційних проєктів, Україна отримала інструменти "для залучення великих інвесторів, що готові вкладати в українські підприємства понад 20 млн євро".

"Тепер ми можемо надати таким інвесторам певні преференційні умови, що відповідає практиці розвинутих країн світу,"- зазначив Петрашко.

Він також повідомив, що на 2021 рік було відібрано 56 інвестпроєктів, 36 з яких буде профінансовано за рахунок державних капітальних вкладень. У держбюджеті для цього передбачено 4 млрд грн.

Петрашко зазначив, що 65% цих коштів будуть спрямовані на медичні інвестпроєкти.

Нагадаємо:

"Укрспецекспорт" 22 грудня уклав Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво з компанією концесіонера QTerminals W.L.L., що деталізує співпрацю впродовж концесійного проєкту.

20 серпня в концесію на 35 років передали другий морський порт в Україні - спеціалізований порт "Ольвія" в Миколаєві. Всього за 35 років концесії буде залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

26 червня у концесію передали Херсонський морський торговельний порт, компанія-концесіонер ТОВ "Рисоіл-Херсон" інвестує у розвиток порту близько 300 млн грн.

Економічна правда