Уряд дав старт створенню нового МінАПК

Кабмін прийняв проєкт постанови про скасування рішення про реорганізацію МінАПК шляхом приєднання до Мінекономіки, що дає старт створенню нового МінАПК.

Документ схвалили на засіданні 28 грудня із доопрацюванням у секретаріаті Кабміну.

"Постановою Верховної Ради від 17 грудня призначено Романа Лещенка на посаду міністра аграрної політики та продовольства України. Відповідно до закону про центральні органи виконавчої влади, міністерство утворюється, ліквідується та реорганізується Кабміном за поданнням прем'єра.

Проєктом постанови пропонується відмінити рішення про реорганізацію МінАПК шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства", - заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

Це, по суті, дає старт створенню нового МінАПК", - пояснив він.

Нагадаємо:

Верховна Рада підтримала призначення голови Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства України.

Відновлення роботи профільного аграрного міністерства відбудеться на початку 2021 року, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Економічна правда