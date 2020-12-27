Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19 — Шмигаль

Прем'єр міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна матиме достатньо ресурсу для закупівлі вакцин проти COVID-19.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Уряд та Офіс Президента активно працюють, щоб у 2021 році Україна гарантовано мала значно більшу кількість вакцин, окрім запланованих 8 млн доз у межах глобальної ініціативи COVAX", - написав він.

За його словами, додатково буде створено спеціальний фонд, що акумулюватиме кошти на вакцини та доплати лікарям.

Нагадуємо:

Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни.

У ЦГЗ заявили, що Україна найімовірніше отримає вакцину AstraZeneсa.

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