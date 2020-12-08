Україна подала заявку на вакцину від коронавірусу COVAX: у пріоритеті – пів країни

5 грудня Глобальний альянс із вакцин та імунізації отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX, другу частину заявки Україна подасть 14 грудня.

Джерело: Центр громадського здоров’я МОЗ України

Деталі: Із залученням Центру громадського здоров’я зібрали більшу частину необхідних даних для формування заявки, завдяки якій Україна зможе отримати необхідні дози вакцини від COVID-19 для 20% населення. Йдеться про 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

Національна технічна група експертів із питань імунопрофілактики сформувала критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцини від COVID-19.

На основі цих рекомендацій було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо.

Паралельно відбулася серія консультацій щодо логістичних питань із Державним експертним центром, Держлікслужбою, операторами авіасполучення, ДП "Укрвакцина", з фармацевтичними підприємствами та складськими приміщеннями.

ЦГЗ зібрав інформацію щодо потужностей і логістичної спроможності держави, які необхідні не лише для заявки до COVAX, а й для розуміння наявних можливостей країни.

Також провели аудит холодильного обладнання. ЦГЗ зібрав інформацію на всіх рівнях – від районного до обласного – і сформував спільну базу даних із наявним холодильним обладнанням в Україні.

Таким чином створено передумови для отримання Україною вакцини проти COVID-19.

В. о. гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін сказав, що Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19.

За його словами, "перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати".

Зараз триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати. зазначив Кузін.

Оскільки участь у світовій ініціативі COVAX забезпечить вакцинами лише 20% населення, уряд веде переговори з іншими виробниками напряму за кошти держбюджету.

На закупівлю вакцини заклали 15 млрд грн. Залежно від перемовин, вакцина може прийти раніше чи пізніше від COVAX, зазначив Кузін.

Довідка: COVAX – це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу із вакцин та імунізації (GAVI), із метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин проти COVID-19. Наразі близько 150 країн є учасниками цієї ініціативи, зокрема Україна.

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Українська правда