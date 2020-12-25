Зеленський підписав закон про держбюджет-2021

Президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2021 рік, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Згідно з документом, доходи державного бюджету на 2021 рік становлять 1 трлн 84 млрд 34 млн 307 тис грн. Видатки держбюджету на 2021 рік передбачені в сумі 1 трлн 320 млрд 152 млн 623 тис грн. Граничний обсяг дефіциту державного бюджету визначено в сумі 246 млрд 635 млн 500 тис грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у держбюджеті-2021 на охорону здоров’я передбачено майже 160 млрд грн, на розвиток освіти і науки - майже 170 млрд грн.

"Видатки на національну безпеку та оборону передбачені в обсязі 267 млрд грн, або 5,93% ВВП.

З 1 січня 2021 року розмір мінімальної заробітної плати зросте до 6 тис грн, а з 1 грудня - до 6,5 тис грн з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери", - додали в Офісі президента.

Нагадаємо:

Верховна Рада на засіданні 15 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про бюджет України на 2021 рік.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про держбюджет-2021, закон передали на підпис президенту.

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Економічна правда