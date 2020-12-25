Вітренко: В.о. міністра не може підписувати накази міністерства – це не є нормально

Т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що наразі не має права підписувати накази свого відомства, за його словами, потрібно розширити управлінські повноваження в.о. міністра.

Про це він сказав у четвер в ефірі "Радіо НВ", передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не можу підписати наказ міністерства. Це ситуація, яка вимагає дозволу, це не є нормально. Особливо враховуючи, що в міністерстві енергетики і до цього не було постійного міністра. Без мене була така ж проблема.

Життя влаштоване так, що в міністерстві є виконуючий обов'язки на період відсутності міністра. І зробити так, що виконуючий обов'язки не може підписувати накази міністерства, - це не є нормально", - підкреслив Вітренко.

Нагадуємо:

На засіданні 17 грудня Верховна Рада не підтримала призначення колишнього виконавчого директора "Нафтогазу" Юрія Вітренка на посаду першого віцепрем’єр-міністра - міністра енергетики.

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.