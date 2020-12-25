Зеленський про 2021 рік: Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде

Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році "людям буде легше", за його словами, очікується підйом в економіці, "невеликий, але буде".

Про це він сказав в інтерв'ю "Фокусу".

"Цей високосний рік був непростий, він завжди складніше, жорсткіше. Щодо нового року, для початку треба уточнити, для кого він буде важким. Для мене він буде таким самим, як 2020-й, можливо, навіть важче. Все залежить, скільки буде викликів.

Для людей, вважаю, буде легше. Йде символічний рік - рік 30-річчя нашої незалежності, це підйом духу, є чим пишатися. Вважаю, що ми зробимо велике свято, у нас багато ідей. Гадаю, що приїде багато іноземних лідерів, які поважають Україну", - розповів Зеленський.

"Ми навчилися боротися з коронавірусом. Тому, думаю, людям буде легше. Прикро, що люди вже не так бояться і іноді не надягають маски. З іншого боку, чудово, що вони не бояться і психологічно їм легше.

Економічно також буде легше. Очікується підйом в економіці, невеликий, але буде", - додав він.

Нагадуємо:

Європейський банк реконструкції та розвитку погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5%, у наступному році прогнозують його ріст на 3%.

Падіння валового внутрішнього продукту України в квітні-червні 2020 року становило 11,4% до аналогічного періоду 2019 року.

У Національному банку вважають, що основними чинниками падіння ВВП України у II кварталі стало скорочення внутрішнього попиту через пандемію, скорочення інвестицій та зовнішньої торгівлі.

Уряд очікує падіння ВВП за підсумками року на 4,8%. У 2021 році, згідно з прогнозом, ВВП виросте на 4,6%.