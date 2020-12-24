У 2021 році держзамовлення для "Укроборонпрому" збільшать – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що з новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим вирішено питання збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств концерну.

Про це він заявив у ході робочої поїздки до Запорізької області, відвідуючи казенне підприємство "Науково-виробничий комплекс "Іскра", яке входить до складу "Укроборонпрому", передає Офіс президента.

"Іскра" стане базовим підприємством холдингу "Радарні системи", що об'єднає 15 державних компаній галузі після успішного реформування ДК "Укроборонпром". "Радарні системи" мають замкнути увесь цикл виробництва систем радіолокації - від розробки до модернізації та утилізації.

Це прекрасний завод. Він один з небагатьох на сьогодні, у якого немає жодних боргів, прибутковий завод. Вирішено сьогодні питання з нашим новим головою "Укроборонпрому" Юрієм Гусєвим збільшити державне оборонне замовлення на 2021 рік для підприємств "Укроборонпрому", - розповів Зеленський.

За його словами, потенціал для збільшення державного оборонного замовлення великий.

Водночас гендиректор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв попросив президента визначити як невідкладний законопроєкт № 3822 "Про особливості реформування підприємств ОПК державної форми власності".

"Він підтриманий урядом і вже зареєстрований у парламенті та дає можливість реалізувати велику реформу оборонно-промислового комплексу України", - сказав Гусєв.

Нагадаємо:

Ухвалення законпроєкту №3822 про особливості реформування підприємств ОПК держформи власності очікується до 30 квітня 2021 року, після чого до кінця червня 2021 року відбудеться ліквідація ДК "Укроборонпром".

У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" припинить своє існування, замість нього будуть створені нові холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління і прозорості.

Економічна правда