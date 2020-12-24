Вітренко обговорив з керівником Місії МВФ фінансову стабілізацію енергосектору

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко обговорив із керівником Місії МВФ Іванною Владковою-Голлар реформи в енергосекторі України, фінансову стабільність енергоринків і подальший розвиток галузей енергетики.

Про це повідомляє прес-служба Міненерго у Facebook.

Зазначається, що в онлайн-зустрічі також взяли участь представники МВФ, Міненерго, Мінфіну.

У Міненерго заявили, що реформування української енергетики за європейськими правилами, інтеграція українських і європейських енергетичних ринків забезпечить позитивний фіскальний ефект, що сприятиме економічному зростанню.

"Водночас, пожвавлення вітчизняної економіки є позитивним сигналом для зовнішніх кредиторів, зокрема, й МВФ", - додали у відомстві.

"Наші пріоритети - енергетична безпека, європейська інтеграція і сталий розвиток енергетичного сектору. Реформа енергетики відбуватиметься виключно в інтересах України та наших громадян", - запевнив Юрій Вітренко.

Як повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерела в уряді, інтерес місії МВФ до енергосектору викликаний дефіцитом на енергоринку, котрий різко зріс в останні роки. Його пропонують покривати, зокрема, за рахунок бюджету або держгарантій.

Нагадаємо:

Кабмін на позачерговому засіданні 21 грудня призначив Юрія Вітренка першим заступником міністра енергетики - на нього також поклали тимчасове виконання обов'язків міністра.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочала роботу в Україні для перегляду угоди співпраці stand-by - через COVID-19 місія працюватиме у форматі онлайн-зв'язку.