Лерос оприлюднив частину "плівок Єрмака": у них фігурує новопризначений міністр АПК

Народний депутат Гео Лерос записав відео, у якому розповів, що новопризначений міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко нібито отримав керівну посаду у Держгеокадастрі завдяки брату голови Офісу президента Денису Єрмаку.

Джерело: Лерос у відео

Деталі: За словами Лероса, спершу на посаду очільника Геокадастру претендував Олександр Луцький, який у 2015-2018 роках був керівником ДП "Агенція з питань нерухомості і земельних відносин у паливно-енергетичному комплексі України".

Лерос додав, що Луцькому потрібно було виграти конкурс. Тому це завдання за винагороду взяв на себе Денис Єрмак.

Лещенко, який на той час обіймав посаду уповноваженого президента з земельних питань, у цій справі нібито мав переконати Володимира Зеленського, що Луцький буде хорошим керівником Держгеокаадастру.

За даними Лероса, Луцький заплатив $100 тисяч за посаду очільника Геокадастру, але її не отримав.

Експрем'єр Олексій Гончарук призначив главою Геокадастру Дениса Башлика. Луцький на записі заявив, що ​​ прем’єр "наклав на президента у повний зріст".

Лерос вважає, що після звільнення уряду Гончарука (разом з Башликом – ред.) головою Держгеокадастру призначили Лещенка, оскільки сам Луцький уже "засвітився" на "плівках Єрмака".