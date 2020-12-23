"Нафтогаз" у 2021 році планує отримати 11,5 мільярда прибутку

Кабмін на засіданні 23 грудня схвалив фінансовий план НАК "Нафтогаз" на 2021 рік, у якому передбачається чистий прибуток у понад 11 мільярдів гривень.

Так, згідно фінплану, чистий дохід становитиме 112 млрд грн, чистий прибуток - 11,5 млрд грн.

Виплати на користь держави очікуються на рівні 58,1 млрд грн.

"Було пройдено урядовий комітет з рішенням подати проект розпорядження для розгляду на засіданні Кабінету Міністрів в запропонованій редакції для прийняття рішення", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

У пояснювальній записці до проєкту розпорядження зазначається, що Мінфін та Міненергетики мали зауваження, які врахували частково. Проєкт прийняли без доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко проєкт розпорядження не підтримав. Серед його зауважень йдеться про те, що передбачений прибуток у сумі 11,5 млрд грн не узгоджується з показниками "Нафтогазу" за 9 місяців 2020 року. За цей період компанія отримала збиток у 17 млрд грн.

Також Марченко зазначив необхідність перегляду дохідної та витратної частин плану з урахуванням порушень, виявлених Держаудитслужбою.

Серед інших зауважень міністра були визначені планом обсяги видобування газу "дочкою" "Нафтогазу" "Укргазвидобування". У плані вони встановлені на рівні 13,3 млрд кубометрів, натомість, у Концепції розвитку газовидобувної галузі передбачається видобуток у 21 млрд кубометрів.

Нагадаємо:

За дев’ять місяців 2020 року збиток НАК "Нафтогаз України" становив 17 мільярдів гривень, в той час як за той самий період у 2019 році було отримано 12,9 мільярда гривень прибутку.

Ревізори Держаудитслужби нарахували недоліків та фінансових порушень у роботі "Нафтогазу" на понад 225 млрд гривень, що призвело до прямих втрат компанії на суму понад 75 млрд грн.

Кабмін затвердив постанову, якою створив міжвідомчу робочу групу для аналізу виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі України.

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Економічна правда