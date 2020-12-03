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Дефіцит Пенсійного фонду становить понад 18 мільярдів

Четвер, 3 грудня 2020, 15:31
 

Видатки Пенсійного фонду за січень-листопад цьогоріч перевищили доходи на 18,4 мільярда гривень, у листопаді - на 1,1 мільярда. 

Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Доходи Пенсійного фонду складаються зі власних надходжень та дофінансувань з держбюджету. Так, у 2020 році власних коштів було 251 мільярд, тобто 60%. У 2019 ця частка становила 55,5%. 

Загалом, за 11 місяців цьогоріч Фонд отримав 417 мільярдів гривень, з яких 166 мільярдів - кошти держбюджету.

Видатки за цей період становили 435,3 мільярда. Таким чином, дефіцит сягає 18,4 мільярда гривень.

З початку року Фонд отримав на 19,4 мільярда гривень менше від планових надходжень по Єдиному соцвнеску, у листопаді - на 1,5 мільярда менше. 

Видатки у листопаді знову перевищили надходження: 40 мільярдів проти 38,9 мільярда гривень. Раніше повідомлялось, що жовтень став першим місяцем року, де доходи Пенсійного фонду зрівнялися з видатками.

Економічна правда

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