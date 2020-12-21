Завод "Масандра": В окупованому Криму хочуть компенсувати другу Путіна 50% витрат на виноградники

Підконтрольний РФ "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що "уряд" Криму компенсує компанії, якій "продали" виноробний завод "Масандра", 50% витрат на нові виноградники і сади.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, "уряд" "компенсує інвестору" практично 50% на витрати, пов'язані із закладенням виноградників і садів, - за підтримки федерального бюджету.

Аксьонов заявив, що найближчим часом компанія, якій "продали" "Масандру", представить план розвитку підприємства.

Нагадаємо:

Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до "продажу" в окупованому Криму виноробного заводу "Масандра".

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія понесе відповідальність за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.

Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму "купила" дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.

У листопаді Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

Економічна правда