Суд задовольнив позови за "зеленими" тарифами на 200 мільйонів

Госпсуд м. Києва задовольнив позови виробників "зеленої" енергетики проти ДП "Гарантований покупець" на суму 200 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Finbalance.

Йдеться про низку компаній-виробників електроенергії з відновлювальних джерел. Суд задовольнив наступні позовні вимоги:

ТОВ "Вінницька птахофабрика" - 101,5 млн грн (справа №910/10916/20 );

ТОВ "Р-Енерджі" - 35,5 млн грн (справа №910/9404/20 );

ТОВ "Еко-Фотуре "Стара Ушиця" - 21,5 млн грн (справа №910/14117/20 );

ТОВ "Фора-С2" - 17,4 млн грн (справа №910/10012/20 );

ТОВ "Біогазенерго" - 13,8 млн грн (справа №910/8366/20 );

ТОВ "Вінсолар" - 12,9 млн грн (справа №910/11767/20 );

ТОВ "Гідропауер" - 7,4 млн грн (справа №910/14221/20 );

ТОВ "Гідропауер-1" - 5,6 млн грн (справа №910/14134/20 ).

Нагадаємо:

Кабінет Міністрів постановив виділити у 2020 році держгарантії "Укренерго" сумою до 11,3 мільярда гривень для погашення боргів перед виробниками зеленої енергетики.

Через борги державного трейдера "Гарантований покупець" перед виробниками "зеленої" енергії сума позовів до держпідприємства сягнула близько мільярда гривень.

"Гарантований покупець" (ГП) є єдиним державним оператором з продажу електроенергії з відновлюваних джерел. Його мета - скуповувати та продавати усю зелену електроенергію.