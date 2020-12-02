Підтримка бізнесу: Рада розгляне пакет законопроєктів Зеленського у п'ятницю – нардеп

Пакет законопроєктів президента Володимира Зеленського по підтримці бізнесу № 4429-4431 розглянуть у Раді у п'ятницю 4 грудня, скоріш за все, за процедурою ad hoc.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу", перший заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк.

"Пакет законопроектів президента про підтримку бізнесу #4429-4431 буде розглянуто в п'ятницю (04/12).

Скоріш за все, теж за процедурою ad hoc (одноразове відхилення від процедур, передбачених регламентом - ред.), за основу і в цілому. Щоб встигнути якомога раніше підписати і почати виплачувати гроші підприємцям", - написав він.

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Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський заявив, що до Ради найближчим часом подадуть законопроєкти щодо заходів для підтримки громадян та бізнесу у зв’язку з карантинними обмеженнями, зокрема, ФОПи та наймані працівники, чия сфера діяльності потрапляє під закриття через карантин, отримають матеріальну допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Виплати на допомогу бізнесу, які анонсував президент Володимир Зеленський, пропонуватимуть фінансувати з фонду боротьби з COVID-19.

Одноразова допомога у розмірі 8 тисяч гривень, передбачена президентським законопроєктом про допомогу бізнесу та громадянам, може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачатиме видатки у сумі близько 15 млрд грн з COVID-фонду.

Економічна правда