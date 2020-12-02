Рада посилила захист безробітних і роботодавців на час карантину

Верховна Рада на засіданні 2 грудня прийняла у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №3486, який посилює захист безробітних, працівників і роботодавців на період дії карантину.

Про це повідомляє FinClub.

Зазначається, що закон пропонує надавати допомогу по частковому безробіттю всім підприємствам, у тому числі великим.

"До другого читання у законопроєкті уточнили, що зміни до діючих законів стосуються не лише захисту населення під час карантину, встановленого через коронавірусну хворобу COVID-19, а й інших карантинів.

У законі прописані терміни, в які роботодавці мають повідомити центру зайнятості про заплановане масове звільнення працівників - не пізніше ніж за 2 місяці до звільнення та не пізніше ніж за 30 календарних днів до звільнення у разі, якщо це держслужбовці", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, документ конкретизує підстави для отримання підприємствами допомоги по частковому безробіттю через зупинку виробництва.

А особам, звільненим з військової служби після участі в проведенні АТО/ООС без умови встановлення інвалідності, надаватимуть ваучери.

Ткож головам сімейних фермерських господарств дозволили платити ЄСВ за себе і членів сімейного фермерського господарства.

Закон також передбачає, що Фонд соцзахисту інвалідів може використовувати кошти, що надійшли до держбюджету від сплати санкцій і пені, для надання роботодавцям компенсацій.

Нагадаємо:

За 8 місяців карантину виплатили 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані у центрах зайнятості, ще 2,8 млрд грн виділили із фонду боротьби з COVID-19 на програму допомоги по частковому безробіттю (уже профінансовано 2,5 млрд грн).

28 жовтня Кабмін прийняв постанову про виділення із COVID-фонду 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на допомогу із безробіття.