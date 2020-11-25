Мінекономіки: За 8 місяців карантину безробітним виплатили понад 13 мільярдів

Упродовж карантину (з 12 березня 2020 року і до сьогодні) виплатили 11,5 млрд грн допомоги безробітним, які зареєстровані у центрах зайнятості, ще 2,8 млрд грн виділили із фонду боротьби з COVID-19 на програму допомоги по частковому безробіттю (уже профінансовано 2,5 млрд грн).

Про це повідомив міністр економіки Ігор Петрашко, передає прес-служба відомства.

"Боротьба з безробіттям може бути ефективною лише при комплексному підході. З цією метою ми запустили різні механізми підтримки. Це і програма по частковому безробіттю, завдяки якій вдалося зберегти робочі місця для 373,7 тисяч громадян.

Це і програма "5-7-9", однією з умов якої було збереження чисельності персоналу. Це і посилення роботи регіональних служб зайнятості, за сприяння яких за період карантину роботу отримали 419 тисяч людей", - сказав Петрашко.

За його словами, фінансування програм для підтримки безробітних та підприємців у період карантинних обмежень на постійному контролі уряду, який у разі потреби оперативно вносить зміни в законодавчу базу для додаткового виділення коштів.

"Так, останніми урядовими ініціативами для програми допомоги по частковому безробіттю додатково було виділено 80 млн грн. а для покриття потреб у своєчасній виплаті допомоги по безробіттю - майже 1,2 млрд грн", - додали у міністерстві.

Нагадаємо:

28 жовтня Кабмін прийняв постанову про виділення із COVID-фонду 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на допомогу із безробіття.

Економічна правда