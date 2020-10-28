Кабмін виділив із COVID-фонду 1,3 мільярда на допомогу із безробіття

Кабмін прийняв постанову про виділення із COVID-фонду 1,3 млрд грн для Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на допомогу із безробіття.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Із Фонду боротьби з COVID-19 виділено майже 1,3 млрд грн на бюджетні програми щодо допомоги по безробіттю.

Зокрема, для забезпечення своєчасної виплати допомоги по безробіттю виділено кошти на суму майже 1,2 млн грн (1 198 772,6 тис. грн). Для виплат допомоги по частковому безробіттю на період карантину - кошти на суму 80 млн грн", - йдеться у повідомленні.

"Упродовж карантину вже було виплачено понад 10 млрд грн допомоги по безробіттю. Також свою ефективність продовжує демонструвати програма допомоги по частковому безробіттю, за якою здійснено виплати на понад 2,5 млрд грн і збережено робочі місця для 370 тисяч людей.

Додаткові кошти у сумі 1,3 млрд дозволять й надалі безперебійно виплачувати допомогу тим, які наразі опинилися у складному становищі", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

За інформацією Державної служби зайнятості, станом на 26 жовтня кількість зареєстрованих безробітних складає 405,3 тис громадян.

Економічна правда