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За тиждень НБУ на міжбанку придбав валюти на 299,6 млн доларів

П'ятниця, 18 грудня 2020, 17:55
 

Протягом 14-18 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 млн доларів.

Про це свідчать дані регулятора.

Усю суму НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

Натомість інтервенцій з продажу валюти Нацбанк не проводив.

Минулого тижня Нацбанк вперше за місяць повернувся до інтервенцій на міжбанку та купив 79 млн доларів.

Загалом з початку року Нацбанк придбав 4,93 млрд доларів та продав валюти на 3,8 млрд доларів.

Нагадаємо:

Протягом 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів.

Нацбанк 30 листопада - 4 грудня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - регулятор не здійснював інтервенцій уже четвертий тиждень поспіль.

Нацбанк 23-27 листопада не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

16-20 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 9-13 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.

Економічна правда

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