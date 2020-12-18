За тиждень НБУ на міжбанку придбав валюти на 299,6 млн доларів
Протягом 14-18 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 299,6 млн доларів.
Про це свідчать дані регулятора.
Усю суму НБУ купив у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).
Натомість інтервенцій з продажу валюти Нацбанк не проводив.
Минулого тижня Нацбанк вперше за місяць повернувся до інтервенцій на міжбанку та купив 79 млн доларів.
Загалом з початку року Нацбанк придбав 4,93 млрд доларів та продав валюти на 3,8 млрд доларів.
Нагадаємо:
Протягом 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів.
Нацбанк 30 листопада - 4 грудня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - регулятор не здійснював інтервенцій уже четвертий тиждень поспіль.
Нацбанк 23-27 листопада не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
16-20 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.
Протягом 9-13 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.
Економічна правда
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