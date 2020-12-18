Постачання газу: Прем'єр закликав укладати контракти з "Нафтогазом"

Прем'єр Денис Шмигаль нагадав, що кожен споживач може обирати постачальника газу та закликав укладати контракти з "Нафтогазом", який "дійсно продає газ по значно дешевших цінах".

Про це він заявив під час години запитань до уряду, відповідаючи на питання нардепів.

"Наскільки ви знаєте, ціни на постачання з цього року перейшли до ринкових відносин. Коже споживач в Україні сьогодні має право обрати постачальника. Ціна НАК "Нафтогаз" - державної компанії - на 2 і більше тисяч гривень менша, ніж ціна постачання, наприклад, у відповідних обленерго.

Тому закликаю людей аналізувати, дивитись, де ціни на газ є ринковими, і закликаю укладати контракти з державною компанією, яка дійсно продає газ по значно дешевших цінах, ніж на комерційному ринку", - сказав прем'єр.

Нагадаємо:

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.

Ціна у грудні залишиться на рівні листопада і складе:

6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Місячний".

6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Річний".

Частка "Нафтогазу" на ринку складає приблизно 2,5%.

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Економічна правда