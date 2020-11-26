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"Нафтогаз" не підвищуватиме ціну на газ у грудні

Четвер, 26 листопада 2020, 10:15
 

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" обіцяє не підвищувати ціну газу для населення на грудень.

Джерело: пресслужба "Нафтогаз України".

Дослівно: "Залишити ціни на рівні листопада дозволяє європейська кон’юнктура, доволі тепла погода і той факт, що оптова ціна блакитного палива не змінилася. А якщо хтось каже, що дорого імпортувати – вони просто максимізують прибутки".

Деталі: Ціна у грудні залишиться на рівні листопада і складе:

6,33 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Місячний".

6,45 грн за кубометр з ПДВ в рамках тарифу "Річний".

Частка "Нафтогазу" на ринку складає приблизно 2,5%.

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Українська правда

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