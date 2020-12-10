Прем'єр: Ми очікуємо оголошення дати місії МВФ у найближчі дні

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді очікують призначення місії МВФ, від якої залежать терміни продовження спільної роботи, у найближчі дні, за його словами, "ми в будь-якому випадку зараз пройдемо цей складний період".

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"3,7 мільярда кредитних коштів – це близько 1,5 мільярда доларів – друга частина траншу МВФ, це 1 мільярд Світового банку, і це макрофін від Європейського Союзу 1,2 мільярда євро. Ці кошти нам не надійшли. (9 грудня Уряд та ЄІБ підписали три угоди на загальну суму у 640 млн євро, а Єврокомісія надала 600 мільйонів євро макрофіну - ред.).

Вони не надійшли нам з різних причин. World Bank і ЄС прив’язані до МВФ. А у нас виникло декілька чинників, які вплинули на поведінку МВФ: це зміна керівника НБУ, це рішення Конституційного Суду, і це ряд якихось там дрібних речей, законодавчих ініціатив і ще якихось факторів, які спричиняли стурбованість МВФ і, відповідно, не дали призначити другу місію і отримати другий траншу вчасно", - розповів голова уряду.

"По дорозі виконання наших зобов’язань, виникали ситуації, які можна назвати турбулентністю – зміна керівника НБУ, яка викликала занепокоєння МВФ. МВФ взяв три місяці паузу, впевнився, що НБУ і далі незалежний, що його політика не змінилася, курс стабільний, основні цілі НБУ залишаються стабільними...

З НБУ питання знялося. Але, на жаль, ми втратили щонайменше 3 чи 4 місяці.

Тільки стабілізувалась ситуація з НБУ, появилось рішення Конституційного Суду. Ми, звичайно ж, протягом двох днів прийняли урядом рішення про відновлення подачі декларацій і роботи реєстру. Президент подав доволі жорсткий, але правильний на той момент законопроект в парламент.

Парламент на сьогоднішній день прийняв відповідні рішення, нехай не президентські, а компромісні. І президент, і уряд будуть наполягати, щоби були більш жорсткі покарання за корупційні діяння, в тому числі і за приховування інформації в декларації", - додав Шмигаль.

"Ми лишаємося вірними нашим домовленостям з нашими партнерами, ми не шукали цих коштів з якихось інших джерел. Ми надіялись на своїх партнерів, що вони підтримають країну. Ми мали абсолютно чітку економічну стратегію виконання бюджету, відносно нормальну ситуацію в економіці…

Так, ми провалились, але навіть менше ніж прогнозували. І якби було це кредитування, навіть не в повному об’ємі, хоча б 3 мільярди, ми взагалі не мали би навіть відчуття якоїсь проблематики чи якоїсь кризи.Вони нас не прокредитували, і у нас з’явилася проблема ліквідності. Я так і кажу: "Ви лишаєте нас сам на сам з проблематикою того, що ви не дали нам цієї ліквідності". Вони це розуміють, тому вони прискорились у своїх процесах", - заявив прем'єр.

За його словами, у найближчі дні в уряді очікують оголошення дати місії МВФ та продовження роботи.

"Це, звичайно, допоможе нам в залученні так званих коротких запозичень до моменту отримання основної суми кредиту.

Тобто ми в будь-якому випадку зараз пройдемо цей складний період", - запевнив голова уряду.

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Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що в уряді розраховують на оприлюднення дати приїзду місії МВФ вже у цьому році.

Міністерство фінансів успішно завершило переговори з МВФ стосовно основних параметрів проєкту держбюджету на 2021 рік, що було однією з головних передумов для отримання чергового траншу.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш Міжнародного валютного фонду, але може досягти домовленості на робочому рівні, що дасть змогу взяти інші запозичення.

Економічна правда