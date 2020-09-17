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Новий керівник "Укрзалізниці" планує знижувати тарифи на вантажні перевезення

Четвер, 17 вересня 2020, 19:05
 

В компанії "Укрзалізниця" планують зменшувати тарифи на вантажні перевезення за деякими напрямками.

По це заявив голова правління компанії Володимир Жмак під час круглого столу в Європейській бізнес-асоціації, передає Укрінформ.

"Теза про те, що потрібно всюди збільшувати тарифи (на вантажні перевезення - ред), помилкова, тому що в нас будуть напрямки, де ми будемо зменшувати тарифи", - зазначив Жмак.

Він пояснив, що планує, зокрема, збільшити частку вантажних перевезень зерна залізницею до порту в Одесі.

"Для цього, я припускаю, потрібно буде зменшувати тарифи, а не тільки їх збільшувати", - додав очільник УЗ.

За словами Жмака, нині в компанії працюють над підготовкою економічного обґрунтування нових тарифів.

Нагадуємо:

Минулого року директор із розвитку УЗ Андрій Рязанцев заявив, що тариф на вантажні перевезення "Укрзалізницею" недооцінений у 2-3,5 рази і буде рости.

У березні 2019 року УЗ підвищила тарифи на вантажоперевезення на 14,2%.

Читайте також: Ріст вантажних тарифів: катастрофа чи рятівний жилет для експортерів

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Укрзалізниця тарифи бізнес

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