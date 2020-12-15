Справа Приватбанку: Суд за клопотанням поліції забрав у НАБУ експертизу – Ситник

Солом'янський суд столиці за клопотанням слідчого Солом'янського управління поліції ухвалив вилучити у НАБУ експертизу Мін'юсту, на підставі якої можуть бути висунуті підозри у справі про шахрайство і виведення коштів з Приватбанку.

Про це в інтерв'ю ZN.UA заявив директор НАБУ Артем Ситник.

"СМСку, яка прийшла на телефон директора НАБУ Артема Ситника, він зачитав уголос: "Солом'янський суд за клопотанням слідчого Солом'янського управління поліції прийняв рішення вилучити у НАБУ експертизу у справі Приватбанку", - пише видання.

За словами Ситника, велика частина можливих схем з виведення грошей з Приватбанку відбувалася в приватному банку і це були гроші вкладників, тому спочатку прямий підслідності НАБУ в цій справі не було.

"Однак, за словами Ситника, після того як генпрокурор Рябошапка проаналізував ступінь впливу колишніх бенефіціарів Приватбанку на інші правоохоронні органи, що розслідують справи "Привату", було прийнято рішення зібрати всі епізоди воєдино і віддати в НАБУ", - додає ZN.UA.

"Що й зробили. І я переконаний, що саме цей крок ексгенпрокурора став причиною його звільнення. Хто ставив питання Рябошапки в парламенті? Депутати, які прямо пов'язані з Коломойським.

Тут, до речі, очевидне питання неспроможності гарантій, які отримує генпрокурор від держави. Посилати його у відставку 226 голосами - надто просте завдання для такого складу парламенту, як цей. До речі, антикорупційний прокурор має більше гарантій, ніж генеральний прокурор. Хоч як це парадоксально", - вважає Ситник.

"У НАБУ немає своїх експертних установ, і ми завжди залежимо від інших, насамперед державних структур. А вони, як відомо, підпорядковуються іншим правоохоронним органам та іншим органам влади. Тому завжди є ризик як підкупу експерта, так і прямої команди зробити неправдивий висновок", - визнав директор НАБУ.

За його словами, на сьогодні є напрацьовані рішення, які вимагають узгодження прокурора.

"Зараз в цій справі однозначно грає свою роль відсутність керівника САП. Але я думаю, що найближчим часом ми зрозуміємо, в який бік повернеться справа і чи є у Генпрокуратури воля рухати його в рамках закону", - резюмував він.

Нагадаємо:

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів у трьох основних провадженнях щодо групи "Приват".

У листопаді 2019 року генпрокурор Руслан Рябошапка передав у НАБУ справу про виведення багатомільярдних коштів з Приватбанку до його націоналізації.

Йдеться про розслідування того, як керівництво банку за змовою з колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим завдали державі шкоди на 116,8 млрд грн.

4 березня Артем Ситник заявив, що справи Приватбанку перебувають на фінальній стадії і лише відсутність експертиз відкладає на недалеке майбутнє прийняття рішень.

1 травня Ситник заявив, що бюро рухається до оголошення підозр у справі Приватбанку.

У грудні Ситник заявив, що бізнесмен Ігор Коломойський через підконтрольних йому нардепів намагається вплинути на розслідування справи Приватбанку.