Перевантажені фури: За минулий тиждень нарахували штрафів на 2 мільйони

Інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією за підсумками 7-13 грудня перевірили понад 9 тисяч транспортних засобів та нарахували понад 2 мільйони гривень плати за перевантаження.

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що у розрізі регіонів найбільше плати за проїзд нараховано в Херсонській, Одеській і Черкаській областях.

При цьому, за другий тиждень грудня у порівнянні з тижнем 30 листопада - 6 грудня показники ефективності габаритно-вагового контролю підвищилися у Волинській, Дніпропетровській та Київській областях.

Нагадаємо:

Із 30 листопада по 6 грудня інспектори "Укртрансбезпеки" у співпраці з Нацполіцією перевірили майже 12 тисяч транспортних засобів та нарахували 1,6 млн грн плати за перевантаження.

За 11 місяців 2020 року за перевантаження на дорогах "Укртрансбезпекою" було нараховано 127 мільйонів гривень штрафів.

Економічна правда