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Марченко: На початку нового року Україна зможе позичати гроші на вигідніших умовах

Субота, 12 грудня 2020, 14:12
 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що на початку нового року ситуація із запозиченнями зміниться і Україна зможе позичати гроші на вигідніших умовах.

Про це він розповів в інтерв’ю Укрінформу. 

За його словами, підвищення наприкінці року подорожчання позик на ОВДП є тимчасовим. "Жодних передумов для довгострокового тренду на підвищення ставок немає. На початку нового року ситуація, переконаний, зміниться і Україна зможе позичати гроші на вигідніших умовах", – наголосив Марченко.

Проблеми із запозиченнями можуть з'явитися хіба що у разі згортання програми співпраці з МВФ. 

Нагадуємо:

3 грудня прем'єр Денис Шмигаль заявив, що Україна до кінця 2020 року може вийти на ринок зовнішніх запозичень, обсяги запозичень можуть становити близько 1 млрд доларів.

У липні Мінфін успішно розмістив облігації на 2 млрд доларів, дохідність нового випуску - 7,25% з погашенням у березні 2033 року.

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Мінфін ОВДП

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