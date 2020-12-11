ЗСУ отримає найбільшу за 7 років кількість палива завдяки низьким світовим цінам на нафту

Міноборони закупило 0,23 мільйона тонн пального для потреб Збройних сил України, що є рекордом останніх семи років.

Про це повідомляє Міноборони.

За підсумками 2020 року Міноборони уклало договорів на закупівлю 0,23 млн тонн пального для потреб ЗСУ. "Результату вдалося досягти без збільшення відповідних бюджетних асигнувань", - зауважують у відомстві.

У Міноборони кажуть, що завдяки змінам підходів до закупівель відомство змогло ефективно використати зниження світових цін на нафту та нафтопродукти. Так, обсяги закупівель збільшили на чверть.

"Додаткові обсяги пального спрямовані на збільшення оперативних та стратегічних резервів Збройних Сил України за відповідними напрямками", - повідомляє Міноборони.

Нагадаємо:

10 грудня нафта Brent вперше з початку пандемії сягнула позначки у 50 доларів за барель.

За прогнозами Світового банку у 2020 році ціна за барель встановиться на рівні $41, у 2021 може піднятися до $44.

Світові ціни на нафту почали знижуватися на початку 2020 року, тоді вартість еталонної марки Brent становила трохи менше 70 доларів за барель.

Економічна правда