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Суд своїм рішенням тимчасово зупинив роботу харківського "коксохіму"

П'ятниця, 11 грудня 2020, 17:37
 

Харківський окружний адмінсуд частково задовольнив позов Держекоінспекції та постановив тимчасово зупинити діяльність Коксового заводу "Новомет".

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

"Новомет" займається виробництвом коксу та кам'яновугільної смоли. 

У вересні під час перевірки екоінспекція зафіксувала на заводі викиди небезпечних речовин - аміаку, фенолу та сірководню, а також перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду та оксиду вуглецю були виявлені в одній із контрольних точок Харкова.

"Відновити роботу цей суб'єкт господарювання зможе лише після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря", - коментує рішення голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо:

У вересні Державна екологічна інспекція за наслідками перевірки Харківського коксового заводу "НОВОМЕТ" оштрафувало підприємство на 272 гривні за порушення у сфері охорони атмосфери та готує позов про повну зупинку заводу.

Економічна правда

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екологія кокс промисловість Харків

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