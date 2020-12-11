Суд своїм рішенням тимчасово зупинив роботу харківського "коксохіму"

Харківський окружний адмінсуд частково задовольнив позов Держекоінспекції та постановив тимчасово зупинити діяльність Коксового заводу "Новомет".

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція.

"Новомет" займається виробництвом коксу та кам'яновугільної смоли.

У вересні під час перевірки екоінспекція зафіксувала на заводі викиди небезпечних речовин - аміаку, фенолу та сірководню, а також перевищення гранично допустимих концентрацій формальдегіду та оксиду вуглецю були виявлені в одній із контрольних точок Харкова.

"Відновити роботу цей суб'єкт господарювання зможе лише після отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря", - коментує рішення голова Держекоінспекції Андрій Мальований.

Нагадаємо:

У вересні Державна екологічна інспекція за наслідками перевірки Харківського коксового заводу "НОВОМЕТ" оштрафувало підприємство на 272 гривні за порушення у сфері охорони атмосфери та готує позов про повну зупинку заводу.

Економічна правда