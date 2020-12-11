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Перші зимові холоди підвищили ціну на газ до максимуму за 20 місяців

П'ятниця, 11 грудня 2020, 09:50
 

Хвиля зимового холодного повітря і мінусова температура в Західній Європі підняли ціну на газ на спотовому ринку до максимального значення за останні двадцять місяців.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На голландському хабі TTF спотова ціна за підсумками торгів у четвер виросла до 194,9 долара за тисячу кубометрів у порівнянні із середнім котируванням 183 долара з початку місяця.

Це максимальне значення за останні 1 рік і 8 місяців - з 10 квітня 2019 року.

Втім, вже з 11 грудня синоптики обіцяють висхідний температурний тренд, що неминуче знизить котирування блакитного палива.

Європа в грудні 2020 року найактивнішим чином витрачає запаси газу з підземних сховищ. Динаміка відборів за перші 9 днів каже, що за підсумками місяця з ПСГ може бути відібрано до 20 млрд куб. м газу, що стане другим результатом після рекорду січня 2017 року (24 млрд куб. м).

Надходження зрідженого природного газу в газопровідну мережу Європи з терміналів СПГ в грудні може повторити за обсягами результат листопада 2020 року (проте в річному порівнянні це передбачає 35-відсоткове зниження).

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Економічна правда
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