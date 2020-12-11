Перші зимові холоди підвищили ціну на газ до максимуму за 20 місяців
Хвиля зимового холодного повітря і мінусова температура в Західній Європі підняли ціну на газ на спотовому ринку до максимального значення за останні двадцять місяців.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
На голландському хабі TTF спотова ціна за підсумками торгів у четвер виросла до 194,9 долара за тисячу кубометрів у порівнянні із середнім котируванням 183 долара з початку місяця.
Це максимальне значення за останні 1 рік і 8 місяців - з 10 квітня 2019 року.
Втім, вже з 11 грудня синоптики обіцяють висхідний температурний тренд, що неминуче знизить котирування блакитного палива.
Європа в грудні 2020 року найактивнішим чином витрачає запаси газу з підземних сховищ. Динаміка відборів за перші 9 днів каже, що за підсумками місяця з ПСГ може бути відібрано до 20 млрд куб. м газу, що стане другим результатом після рекорду січня 2017 року (24 млрд куб. м).
Надходження зрідженого природного газу в газопровідну мережу Європи з терміналів СПГ в грудні може повторити за обсягами результат листопада 2020 року (проте в річному порівнянні це передбачає 35-відсоткове зниження).
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