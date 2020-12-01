Гетманцев про відтермінування касових апаратів для ФОПів: Печаль

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев прокоментував прийняття рішення про відтермінування касових апаратів для ФОПів фразами "печаль" та "останній акт балету РРО-2020 відіграний".

Про це він написав у Telegram.

"Ну що ж ... останній акт балету РРО-2020 відіграний. Рішення прийнято. Печаль", - зазначив нардеп.

Нагадаємо:

1 грудня Верховна Рада проголосувала за відтермінування до 1 січня 2022 року застосування обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

Раніше Верховна Рада не прийняла законопроєкт Данила Гетманцева №4313-д про відтермінування на рік обов’язкових касових апаратів для фізосіб-підприємців.

4 листопада Верховна Рада не прийняла за основу законопроєкт, який передбачає відтермінування на 1 рік касових апаратів для ФОПів.

Після цього Гетманцев подякував колегам-нардепам за провалене голосування за законопроєкт про відтермінування фіскалізації на 1 рік.

З 1 серпня 2020 року набули чинності норми щодо запровадження програмних РРО без розширення сфери їх застосування. При наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програмний РРО та може користуватися ними одночасно.

Передбачалось, що з 1 січня 2021 року використання РРО, для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців, стане обов’язковим, а з 1 квітня 2021 року такий обов’язок виникав для всіх платників єдиного податку ІІ-IV груп.