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Курс валют на 1 грудня: міжбанк, готівковий та "чорний" ринки

Вівторок, 1 грудня 2020, 11:50
 

1 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:00 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,54 - 28,56 гривні;

Євро – 34,19 - 34,21 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,39 – 28,60 гривні. Євро купують по 33,76 гривні, продають по 34,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,45 - 28,53 гривні, євро - 33,90 - 34,00 гривні.

Нагадуємо:

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,49 - 28,51 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 28,50 гривні.

Економічна правда

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