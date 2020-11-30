Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла
30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,49 - 28,51 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,49 - 28,51 гривні;
Євро – 34,17 - 34,19 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,39 – 28,60 гривні. Євро купують по 33,68 гривні, продають по 34,11 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,46 - 28,51 гривні, євро - 33,87 - 33,99 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,47 гривні.
Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,96 грн (на 27 листопада - 33,85 гривні).
30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,48 - 28,50 гривні.
27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.
27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,54 гривні.
Економічна правда
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