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Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

Понеділок, 30 листопада 2020, 17:40
 

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,49 - 28,51 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,49 - 28,51 гривні;

Євро – 34,17 - 34,19 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,39 – 28,60 гривні. Євро купують по 33,68 гривні, продають по 34,11 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,46 - 28,51 гривні, євро - 33,87 - 33,99 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 30 листопада на рівні 28,47 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 33,96 грн (на 27 листопада - 33,85 гривні).

30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,48 - 28,50 гривні.

27 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,41 - 28,43 гривні.

27 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,54 гривні.

Економічна правда

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