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НБУ визначив курс гривні на перший день зими

Понеділок, 30 листопада 2020, 19:35
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 1 грудня на рівні 28,50 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 34,15 грн (на 30 листопада - 33,96 гривні).

Нагадуємо:

30 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,48 - 28,50 гривні.

30 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,49 - 28,51 гривні.

Економічна правда

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