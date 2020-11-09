Курс гривні наближається до 28 за долар

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 3 копійки, встановивши його на 10 листопада на рівні 28,11 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро посилився та встановився на рівні 33,39 грн (на 9 листопада - 33,42 гривні).

Нагадуємо:

9 листопада котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,12 - 28,15 гривні.

9 листопада котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,1 - 28,12 гривні.

Економічна правда